Süreç Komisyonu 16. kez toplandı

BESTİ KARALAR

Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dinleme faslının yavaş yavaş sonuna gelindiğini belirterek, atılacak adımlar konusunda yasal düzenlemelerin önümüzdeki günlerde ele alınacağı mesajını verdi.

Komisyonun bir Anayasa değişikliği komisyonu olmadığını da vurgulayan Kurtulmuş, “bundan sonraki süreçte hem örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğinin, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Komisyonumuzun bu noktadaki önemli görevi ise tek tek yasa metinlerini hazırlamak değil, genel çerçeveyi teklif ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne göndermektir” dedi.

Hakan Fidan: Süreç kademeli şekilde ilerliyor

Fidan ve Tunç’un sunumu basına kapalı olarak gerçekleşti. Komisyonda kısa bir sunum yapan Dışişleri Bakanı Fidan’ın, süreçle ilgili Suriye’de SDG’nin son durumu ile ilgili verdiği ve sürecin kademeli bir şekilde ilerlediğini aktardığı belirtildi. Bakan Fidan’ın konuşma süresinin çoğunu milletvekillerinin sorularına ayırdığı, komisyon üyelerinin ağırlıklı olarak, silahların tamamen bırakılıp bırakılmadığını gündeme taşıdıkları öğrenildi.

Toplantının ikinci bölümünde sunum yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise süreçle ilgili daha çok yasal düzenleme ile ilgili yol haritasını anlattığı kaydedildi. Bakan Tunç’un komisyon üyelerinin sorularını yanıtlarken, cezaevlerinde bulunan terör üyelerine ilişkin istatistik bilgileri de paylaştığı kaydedildi. Komisyon üyeleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a özellikle yasal düzenleme konusunda hangi adımların atılacağına ilişkin soruları gündeme taşıdıkları kaydedildi.