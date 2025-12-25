Süreç komisyonu çalışma süresini 2 ay daha uzattı

BESTİ KARALAR/ANKARA

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 20. Toplantısını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirdi. 138 kişinin dinlendiği oturumlarda 4 bin 139 tutanak tutuldu. Toplantıya davet edilen akademisyenler Prof Dr. Havva Arslan ile Murat Sevencan tutanakların bir bölümünde çıkardıkları analizleri 5 başlıkta üyelere anlattı.

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu süre içindeki kritik eşiklerin büyük hassasiyetle geride bırakıldığını, komisyonun son eşiğinin ortak bir rapor yazılması olduğunu dile getirdi. Toplantıya katılan akademisyenler, komisyon tutanaklarını yapay zeka yardımı ile analiz ettiklerini aktardı. 5 başlıkta analiz edilen tutanaklar, ayrışma noktaları ve uzlaştırma gerektiren alanlara dair tespitler yapıldı.

“Af” konusunda ayrışmalar var

Analizlerden öne çıkan başlıklar şöyle:

■ Güvenlik-özgürlük dengesi konusunda aktörler arası yaklaşımlar belirgin biçimde ayrışmaktadır.

■ Sürecin nihai hedefi konusunda belirsizlik devam etmektedir. “Terörün sona ermesi”, “Türkiye modeli”, “kardeşlik”, “normalleşme”, “demokratikleşme”, “siyasal entegrasyon” gibi farklı hedefler ifade edilse de bunların nasıl bir bütün oluşturacağı ve somut adımlarının neler olacağı konusunda net bir mutabakat yoktur.

■ Af, topluma entegrasyon konusuna yaklaşımda önemli ayrışmalar bulunmaktadır.

■ Kök nedenlerin tanımı konusunda farklı çerçeveler kullanılmaktadır.

Tutanaklarda gözlemlenen öneriler de sunumda özetlendi. Raporda bu öneriler şöyle sıralandı:

■ Sürecin nihai hedefine ilişkin net, anlaşılır ve ölçülebilir bir tanım yapılması

■ Demokratikleşme adımlarının içeriği konusunda ortak bir zeminin tesis edilmesi

■ Toplumsal güven inşasına yönelik somut adımların belirlenmesi ve ivedilikle atılması

■ Hukuki altyapının acilen tamamlanması

■ Katılımcılık ve şeffaflık mekanizmalarının güçlendirilmesi.

Sunumların ve konuşmaların ardından yapılan oylamada komisyonun görev süresinin 31 Aralık’tan itibaren 2 ay uzatılması oy birliği ile kabul edildi.