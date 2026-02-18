Süreç komisyonu raporuna ilk itiraz DEM Parti'den: "Terör örgütü, terör belası” gibi ifadelerin varlığı doğru değil

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 21'inci toplantısı başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ettiği son komisyon son kez toplandı.

Kurtulmuş, raporun af mahiyetinde olmadığını ifade etti. Kurtulmuş ayrıca raporda bahsedilen düzenlemelere ek olarak daha kapsayıcı bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Raporun 7 bölümden oluştuğunu ifade eden Kurtulmuş, birinci bölümde komisyonun çalışmalarının, ikinci bölümde komisyonun temel hedeflerinin, üçüncü bölümde Türk-Kürt kardeşliği tarihinin, dördüncü bölümde komisyonda dinlenen kişilerin analizlerinin, beşinci bölümde terör örgütü PKK'nın kendini feshinin, altıncı bölümde sürece ilişkin yasal düzenleme önerilerinin ve yedinci bölümde demokratikleşmeye yönelik önerilerin yer aldığını açıkladı.

Umut Hakkı ibaresi ise raporda yer almıyor.

DEM Parti: Ortak rapor dili tek taraflı bir dil olmamalı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek sözlerine başladı.

Koçyiğit, ortak rapor taslağına yönelik DEM Parti’nin görüşlerinin açıklanması için sözü DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek’e bıraktı.

Çiçek, rapora itirazlarını şu ifadelerle kayda geçirdi:

“Israrla uzlaşma zeminini zorladığımızın bilinmesini isteriz. Tüm çabalarımıza rağmen ortak raporda yer alan bazı hususlar hakkında farklı düşündüğümüzü belirtiyoruz. Raporda, ‘Terör örgütü, terör belası’ kimi kavramların olmasını doğru bulmuyoruz. Bu türden yaklaşımlar, ortak rapor yaklaşımına denk düşmemektedir.

Halen ezber yaklaşımlarda ısrar etmek, yaşanan acılı süreçten gerekli şartları çıkarmamış olmak demektir. Kürt halkının acıları raporda görülmemiştir. Kürt halkı, ‘Terör örgütü’ tanımını kabul etmedi. Gerçek kardeşlik, halkların değerlerine eşit yaklaşmakla mümkündür.

Bu dönemin mimarlarından olan Abdullah Öcalan’a yaklaşım da kritik önemdedir. İmralı Adası’nın elverişsiz koşullarında ilmek ilmek barışı örmeye çalışmaktadır.

Ortak rapor dili tek taraflı bir dil olmamalıdır.”