Süreç komisyonu yarın Bakan Fidan ve Bakan Tunç’u dinleyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın 30 Ekim’de saat 11.00’de 16’ncı toplantısını gerçekleştirecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yöneteceği toplantıda, komisyonda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer alacak.

Fidan ve Tunç sürece ilişkin açıklamalarda bulunacak

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11.00'de toplanacak olan Komisyon toplantısının ilk oturumunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

İkinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak. Bakanlar komisyon üyesi milletvekillerinin sürece ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugüne kadar 15 kez toplandı. Bu toplantılarda akademisyenler, baro başkanları, eski Meclis başkanları, sivil toplum örgütleri, asker yakınları, kayıp yakınları, iş dünyası gibi birçok farklı kesimden temsilciler dinlendi. Komisyonda tüm dinlemelerin tamamlanmasının ardından siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek.