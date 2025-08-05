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Süreç komisyonunun karar alma mekanizması belli oldu

TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. Komisyon cuma günü saat 14.00'te yeniden toplanacak.

Haber Merkezi
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Süreç komisyonunun karar alma mekanizması belli oldu
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Terörsüz Türkiye için Meclis süreci bugün başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki partilerden 48 üyenin katıldığı komisyonun ilk toplantısı sona erdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki komisyon toplantısı yaklaşık 8 saat sürdü. Meclis'teki ikinci toplantı Cuma günü saat 14.00'te olacak. Partiler, usul ve esasları içeren taslak metni görüştüler.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

İlk toplantıda komisyonun adı belli oldu. Buna göre komisyonun adının Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olmasına karar verildi. 

Beşte üç çoğunluk aranacak

Karar mekanizamasının üye tam sayısının beşte üçü olmasına karar verildi.

Fidan, Güler ve Kalın davet edildi 

TBMM Başkanlığı: Komisyon toplantısına, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın davet edildi

Ayrıntılar geliyor...

 

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