Süreç komisyonunun karar alma mekanizması belli oldu
TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. Komisyon cuma günü saat 14.00'te yeniden toplanacak.
Terörsüz Türkiye için Meclis süreci bugün başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki partilerden 48 üyenin katıldığı komisyonun ilk toplantısı sona erdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki komisyon toplantısı yaklaşık 8 saat sürdü. Meclis'teki ikinci toplantı Cuma günü saat 14.00'te olacak. Partiler, usul ve esasları içeren taslak metni görüştüler.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
İlk toplantıda komisyonun adı belli oldu. Buna göre komisyonun adının Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olmasına karar verildi.
Beşte üç çoğunluk aranacak
Karar mekanizamasının üye tam sayısının beşte üçü olmasına karar verildi.
Fidan, Güler ve Kalın davet edildi
TBMM Başkanlığı: Komisyon toplantısına, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın davet edildi
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