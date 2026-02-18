Süreç komisyonunda ortak rapor kabul edildi: 47 kabul oyu, 2 ret, 1 çekimser oy var

Gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun ortak raporundaydı.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 21'inci toplantısı başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ettiği son komisyon son kez toplandı.

47 kabul oyu, 2 ret, 1 çekimser oy

Konuşmaların tamamlanmasının ardından ortak rapor oylandı. Rapor, 47 kabul, iki ret ve bir çekimser oy ile komisyondan geçti.

CHP'den Türkan Elçi çekimser kalırken, EMEP ve TİP ret oyu verdi.

Kurtulmuş, komisyonun 21’inci toplantısının amacını,"ortak raporun müzakeresi" olarak açıkladı. Komisyonun ortak raporunun yedi bölümden oluştuğunu belirten Kurtulmuş, raporun içerdiği başlıkları toplantıda okudu.

Kurtulmuş: Rapor af mahiyetinde değil

Raporun 7 bölümden oluştuğunu ifade eden Kurtulmuş, birinci bölümde komisyonun çalışmalarının, ikinci bölümde komisyonun temel hedeflerinin, üçüncü bölümde Türk-Kürt kardeşliği tarihinin, dördüncü bölümde komisyonda dinlenen kişilerin analizlerinin, beşinci bölümde terör örgütü PKK'nın kendini feshinin, altıncı bölümde sürece ilişkin yasal düzenleme önerilerinin ve yedinci bölümde demokratikleşmeye yönelik önerilerin yer aldığını açıkladı.

Umut Hakkı ibaresi ise raporda yer almıyor.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

“88 saat çalışma yapıldı. 4 bin 199 sayfa tutanak tutuldu. Komisyonun hazırladığı rapor 7 bölümden oluşuyor. Terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz. Barış ve huzurun sağlanması tarihi bir sorumluluk. Raporda PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin yasal düzenleme var.

"Milletimiz dağılmayı durduracak"

Ülkemizde kardeşlik, esenlik ve toplumsal barışı destekleyen her sözü ve her adımı desteklemekteyiz. Bu mesele farklılıkları derinleştiren ezber kalıpları değil kararlı adımlarlar çözüme kavuşturacaktır.

Milletimiz dağılma ve parçalanmayı durduracak. Meclis, vazifesini tereddütsüz bir şekilde yürüttü.

Terörün ülkemizin gündeminden çıkarılması her birimiz için tarihi bir sorumluluktur. Alınan tedbirler hukukla sağlam bir şekilde ilerleyecektir. Kardeşliğimizi güçlendiriyoruz. Komisyon acılarımızı inkar etmeden geleceği birlikte korumak kararlılığın açık bir ifadesidir.

"Rapor, af mahiyetinde değil"

Rapor af mahiyetinde değildir. Komisyon, toplumsa huzur ve sukünü zedeleyen terör eylemleri ve şiddet ikliminin sona erdirme iradesini rapor haline getirmiştir. Yaptığımız çalışmalar, gelinen aşamayla sınırlı ve tamamlanmış bir süreç olarak değerlendirilemez.

Hazırlanan rapor toplumsal barışın zeminini koruyor. Komisyon raporumuz bu anlamda bir nihayet değil, bilakis atılan ve atılacak kararlı adımların mihenk taşı olarak kabul edilmelidir.

"Daha kapsayıcı anayasaya ihtiyaç duyulmakta"

Raporda bahsedilen düzenlemelere ek olarak raporlarda ifade edilen daha demokratik, sivil, özgürlükçü, katılımsı ve kapsayıcı anayasaya ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni anayasa ortak sorumluluk.

Raporun ayrıntıları ortaya çıktı

Rapor 60 sayfa ve 7 bölümden oluşuyor.

İlk 4 bölümde Terörsüz Türkiye sürecinin kronolojik işleyişi bulunuyor. 5,6 ve 7'inci bölümlerde ise atılması gereken adımlar ve öneriler yer alıyor.

Örgütün feshi ve silah bırakma süreci

5'inci bölümde örgütün feshi ve silah bırakma sürecine yer verilirken bu konuda iç ve dış güvenlik unsurlarının PKK'nın silah bırakmasına dair bir teyit mekanizması içinde olması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Bölümde silah bırakma ile yasal düzenlemelerin zamana yayılarak ilerleyebileceğine atıf yapılıyor. Düzenlemelerin duruma özel ve geçici olması gerektiğine vurgu yapılırken af algısı oluşturması gerektiğine dikkat çekiliyor.

6'ıncı bölümde ise yasal düzenleme önerileri bulunuyor. Örgütün silah bırakma ve sonraki süreç, örgüt üyelerinin hukuki durumu ve toplumla bütünleşme adımları raporda yer alıyor. Süreçte görev alanlara yasal güvence sağlanması da yasal öneriler arasında.

AİHM ve AYM çağrısı

7'inci bölümde de AİHM ve AYM kararlarına uyulma çağrısı var. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasına da raporda atıf yapılıyor. Doğuştan gelen haklar ise dikkat çeken başlıklar arasında.

Raporda yine şiddet içermeyen eylemlerin de terör dışına çıkarılması gerektiği belirtiliyor. Terörle Mücadele Kanunu'nun belirleyici tanım üzerinden yeniden belirlenmesi gerektiği ifade ediliyor."