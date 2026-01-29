Süreç komisyonunun ortak rapor yazımı başladı

BESTİ KARALAR

Komisyonda bulunan beş siyasi partiden, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya’dan oluşan yazım ekibinin hazırladığı ortak raporda yer alacak başlıkların bittiği, raporun yazımına ise başlandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; TBMM Başkanı Numan kurtulmuş başkanlığında kurulan komisyonun hazırlayacağı ortak raporun giriş yazısında, terörsüz Türkiye sürecinin nasıl başladığı, terör örgütü PKK’nın kendini fesh etmesi, silahların bırakılması ve komisyonun kuruluş aşaması ve dinlemelerin de hatırlatılması bekleniyor. Süreçle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘terörsüz Türkiye’ vurguları, İmralı’dan yapılan açıklamalarda giriş yazısında yer alacak. Süreçle alakalı ihtiyaç duyulan çalışmaların kıymetli olacağını ve topluma katkı sunulacağı da ayrıca vurgulanacak.

Ana başlıklar

Raporda öneriler başlıklar halinde yer alacak. Bu durumda raporda yer alması beklenen başlıklar şöyle: ‘Hukuk ve demokratikleşme’ raporun ana başlığını oluşturacak. Demokratikleşmenin devam eden bir süreç olduğu vurgulandı. Gelişmelerle birlikte önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan alanlarda; Terörsüz Türkiye ye katkı sağlayacak önerilerin, başta uluslararası sözleşmeler, taraf olunan hususiyetler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin değerlerini destekleyecek manada hem ceza hukukunda, hem infaz hukukunda koşullu salıverme şartları içeresinde düzenlemelerin varlığının oluşmasının uygun olacağına dikkat çekilecek.

Silahların tüm unsurlar tarafından bırakılması vurgusu

Raporda, terör örgütünün silahları tüm unsurlarıyla bırakıldığının teyit ve yetkili kurumlar tarafından açıklanmasının ardından yasal düzenlemelerin hayata geçebileceğinin önemle altı çizilecek. Silah bırakma tamamlandıktan sonra örgüt mensuplarının toplumla bütünleşmesi için atılacak demokratik, yasal ve hukuki adımlarla ilgili de öneriler yer alacak. Ortak rapor esas alınacak ancak siyasi partilerin metinleri de yine rapora eklenecek.