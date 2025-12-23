  1. Ekonomim
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 20’nci toplantısını 24 Aralık 2025 Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında saat 11:00’de TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirecek.

Süreç komisyonunun toplanma tarihi belli oldu
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 20'nci toplantısı hakkında yayınlanan bilgi notunda, komisyonun 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11:00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

Toplantıda, komisyonun 31 Aralık’ta dolacak olan çalışma süresinin uzatılması için oylama yapılması bekleniyor.

