Süreç komisyonunun toplanma tarihi belli oldu
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 20’nci toplantısını 24 Aralık 2025 Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında saat 11:00’de TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirecek.
Toplantıda, komisyonun 31 Aralık’ta dolacak olan çalışma süresinin uzatılması için oylama yapılması bekleniyor.