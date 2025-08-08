Süreç komisyonunun üçüncü toplantı tarihi belli oldu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Komisyon toplantısına davetle katılan İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında Komisyona detaylı sunum yaptı ve Komisyon üyelerinden kendilerine gelen soruları yanıtladı.

Meclis Başkanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başlayan Komisyonun ikinci toplantısının tam kapalılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi için oylama yapılmış ve oy birliğiyle Komisyon toplantısının kapalı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, kapalı toplantının usul ve esaslarını Komisyona aktarmış, kapalı toplantının tutanaklarının gizli olması konusunda Anayasa ve İçtüzük’ün ilgili hükümlerini ve genel uygulamayı hatırlatmıştır. Daha sonra Komisyonda kapalı toplantı düzenine geçilmiştir.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; üyelerinin, komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini almak üzere üçüncü toplantısını, 12 Ağustos Salı günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirecektir" denildi.