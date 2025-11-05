Süreç Komisyonu'nun yarınki toplantısı ertelendi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun perşembe günü yapılması planlanan toplantısı ertelendi.
Komisyonun koordinatör üyeleri AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısıyla bir araya geldi.
Saat 16:30’da başlayan toplantıda, yarın gerçekleşeceği duyurulan toplantının planlamasının yapılması bekleniyordu.
Ancak 1 buçuk saat süren toplantıdan ‘erteleme’ kararı çıktı.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada,"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı önümüzdeki haftaya ertelenmiştir" ifadesine yer verildi.
Açıklamada toplantının günü, saati ve gündeminin ayrıca duyurulacağı belirtildi.
"Toplantı teknik nedenlerle ertelendi"
Komisyonu’nun ertelenmesine ilişkin konuşan Emir “Yarınki toplantı teknik nedenlerle ertelendi. Önümüzdeki hafta perşembe yapılması planlanıyor” dedi.