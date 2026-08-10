Süreç yasası bugün Genel Kurul’a geliyor

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BESTİ KARALAR / ANKARA

Çerçeve yasa nasıl uygulanacak? Yasal düzenlemeyle, üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar beş yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar ise 10 yıl süreyle ertelenecek. Ancak, çerçeve yasada örgüt üyelerine getirilen ceza erteleme uygulaması hemen gerçekleşmeyeceği gibi birkaç aşamadan geçecek ve birkaç ay sürecek. Cumhurbaşkanlığı’nda ve Meclis’teki kurulların oluşturulması ise Resmi Gazete’de yayımlanması ile başlayacak.

Ceza erteleme, teyit ve tespit sonrası hayata geçecek

Yasanın yürürlüğe girmesi, tamamının hemen uygulanması anlamına gelmiyor. Ceza erteleme, yani ceza infaz kısmı teyit tespite bağlı olacak. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanması nedeniyle re’sen ceza ertelemeyi düzenleyen 3. madde (ceza erteleme) hükümlerine göre hemen işlem yapılması söz konusu olmayacak.

Örgüt üyelerine getirilen ceza erteleme, PKK/KCK ve bağlantılı tüm oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve elindeki tüm silah ile mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi, bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararıyla teyit edilerek Resmi Gazete’de yayımlanması şartına bağlanıyor. Örgüt üyelerine kanunda belirtilen ceza ertelemenin ilk aşaması teyit-tespitle olacak.

Milli Güvenlik Kurulu’nun kararı, Cumhurbaşkanı’nın onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından örgüt üyelerinin yazılı başvurusu gerçekleşecek. Başvurular için 6 ay süre öngörülüyor. İkinci aşama olan yazılı başvurunun ardından mahkemeler devreye girecek. Erteleme kararı soruşturma veya kovuşturmanın bulunduğu evredeki yetkili bölge ağır ceza mahkemelerinde değerlendirilecek.



Üçüncü aşama olan bu incelemenin ise birkaç ay sürmesi öngörülüyor. Koşullarının bulunması halinde tedbirlerin kaldırılmasına karar verilecek. Örgüt üyelerinin cezalarının ertelenmesi bu aşamalardan geçecek. Bu koşul gerçekleşmeden soruşturmaların ertelenmesi veya infazların durdurulması mümkün olmayacak. 5 yıl cezası ertelenenler 2 yıl sonra, 10 yıl cezası ertelenenler ise 3 yıl sonra (hak yoksunluğu) seçme seçilme hakları için cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığındaki kurula başvuracak.

Kurulun uygun görmesi halinde hak yoksunluklarının kaldırılması için ilgili mahkemeye veya infaz hakimliğine başvurabilecek. Cumhurbaşkanlığı’nda ve Meclis’teki kurulların oluşturulması ise Resmi Gazete’de yayımlanması ile başlayacak.

Sürecin takip edilmesi, koordinasyonunun sağlanması ve Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin, Kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakiben, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve MSB Genel Sekreterinden oluşacak kurulun atamaları ve çalışmaları hemen başlayacak.

Meclis Başkanı’nın başkanlığında ve milletvekillerinden oluşacak kurulda görev alacak milletvekilleri de yasanın Resmi Gazete’de yayımlanması ise belirlenecek.

Genel Kurulu’nda bugün görüşmeleri başlayacak yasal düzenleye. İYİ Parti’nin sert muhalefet yapması bekleniyor. Öte yandan yasanın 400’ün üzerinde bir oyla geçmesi tahmin ediliyor.