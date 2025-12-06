Süreci eleştiren polis görevden alınmıştı Özdağ: Gözlerinden öpüyorum kardeşimin
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir'de görevli bir polis memurunun yürütülen çözüm sürecine ilişkin eleştirel görüşlerini içeren bir videonun yayılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmasına tepki gösterdi.
Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Türk polisi konuşuyor. Gözlerinden öpüyorum kardeşim. Bu konuşması üzerine görevden alınıyor. Konuşmayan polislerin, jandarmaların, askerlerin ne düşündüğünü zannediyorsunuz?" diye sordu.
