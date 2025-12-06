  1. Ekonomim
  Süreci eleştiren polis görevden alınmıştı Özdağ: Gözlerinden öpüyorum kardeşimin
Süreci eleştiren polis görevden alınmıştı Özdağ: Gözlerinden öpüyorum kardeşimin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir'de görevli bir polis memurunun yürütülen çözüm sürecine ilişkin eleştirel görüşlerini içeren bir videonun yayılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmasına tepki gösterdi. 

Süreci eleştiren polis görevden alınmıştı Özdağ: Gözlerinden öpüyorum kardeşimin
Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Türk polisi konuşuyor. Gözlerinden öpüyorum kardeşim. Bu konuşması üzerine görevden alınıyor. Konuşmayan polislerin, jandarmaların, askerlerin ne düşündüğünü zannediyorsunuz?" diye sordu.

Sosyal medyada gündem olmuştu! EGM: Eskişehir'deki polis görevden uzaklaştırıldı

 

