Süreçte, ‘eş zaman’ formülü: Nisan olmadı, gözler Mayıs’ta

BESTİ KARALAR / ANKARA

Terörsüz Türkiye sürecinde yol haritası için Nisan ayı işaret edilmişti. Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un 10 gün sürecek PAB programı ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle yasal düzenleme çalışmalarının Mayıs ayına sarktığı belirtiliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde, iktidar kanadının, “önce silahların bırakılmasına ilişkin teyit ve tespit” şartı, DEM’in, “demokratikleşme olmadan yasa çıkmadan” ısrarı sürecin uzamasına hatta tıkanmasına neden olduğu eleştirileri yapılmaya başladı.

Bunun üzerine AK Parti içeresinde farklı bir formülün tartışıldığı öğrenildi. AK Parti de, “Öncelik tartışmaları süreci tıkar. Bunun için orta bir yol aranacak. Meclis yasal düzenleme aşamasına geçerken, örgüt silahları bırakacak ve aynı anda mağaralar boşaltılacak. Bütün bunlar devletin ilgili ve yetkili kurullarının denetiminde olacak. Meclis te eş zamanlı olarak yasal düzenlemeleri hayata geçirecek. Bu eşik ancak böyle aşılır” formülü gündemde.

“4 kategorili yasal düzenleme”

Süreçle ilgili yasal düzenleme çalışmaları ise sürüyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu esas alınarak, “4 kategorili hukuki düzenleme” ve toplumsal rızaya dayalı adımlar hedefleniyor. Çıkarılacak düzenlemede örgüt üyelerinin “suça karışanlar”, “suça karışmayanlar”, “arananlar” ve “cezaevinde olanlar” şeklinde AK Parti’nin hukukçu milletvekillerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Müstakil ve geçici yasayla, hukuki süreci yönetmek amacıyla hazırlanacak özel bir “kod kanun” niteliği taşıyacak. Yasanın kapsamı, silah bırakan örgüt üyeleri, yöneticileri ve yardım-yataklık yapanların kendini fesheden örgüt ve üyelerinin hukuki tanımının yapıldığı, geçici ve sınırlı istisnalar içeren bir “kod kanun” olacak.