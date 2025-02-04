Suriye Cumhurbaşkanı Şara Ankara'da: Erdoğan-Şara görüşmesi başladı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından göreve getirilen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı taşıyan uçak saat 16.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Buradan kendisine eşlik eden güvenlik konvoyuyla birlikte Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesine giden Şara ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi başladı.

Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan kritik görüşmede, Suriye’nin yeniden inşası, güvenlik iş birliği ve siyasi geçiş süreci gibi konular masaya yatırılacak.

Zirvede, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele, işgal altındaki petrol ve gaz sahalarının Şam yönetimine devri, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki varlığı gibi stratejik başlıkların ele alınması bekleniyor. Ayrıca Türkiye’nin, Suriye’nin yeni yönetimine uluslararası platformlarda sağlayabileceği destek de gündemde.

Türkiye ile Suriye arasında ortak projeler

Şara yönetimi, Suriye’nin yeniden inşası için 400 milyar dolarlık kapsamlı bir plan hazırladı. Bu planın ilk aşamasında, 100 milyar dolarlık acil eylem planı devreye alınacak. Daha sonra, 300 milyar dolarlık savunma, güvenlik ve altyapı projeleri hayata geçirilecek. Bu süreçte, ulaşım, eğitim, haberleşme ve tarım gibi stratejik alanlarda Türkiye ile Suriye arasında ortak projelerin başlatılması öngörülüyor.

Ankara'daki zirvenin bir diğer önemli sonucu ise Türkiye-Suriye ilişkilerinin Azerbaycan-Türkiye modeline benzer şekilde “iki devlet, tek millet” anlayışına evrilme ihtimali oldu. Şara’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı resmi bir ziyaret için Şam’a davet edeceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise Ramazan ayından önce bu davete karşılık vermesinin planlandığı ifade ediliyor.