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Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye'yi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için teşekkürlerini sundu.

Haber Merkezi
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
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Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’nin, Suriye halkının haklı davasına verdiği onurlu ve olumlu desteğin, iki ülke arasındaki kardeşliğin güçlü bir örneği olduğu vurgulandı.

"Şükranlarımı ve takdirlerimi sunarım"

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, dost Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve cömert karşılama için en derin şükranlarımı ve takdirlerimi sunarım." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca açıklamada, ileriki dönemde siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında Türkiye ile koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak çıkarları destekleyen işbirliğinin artırılması temenni edildi.

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