  Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG açıklaması: Uygulamada gecikme var
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG açıklaması: Uygulamada gecikme var

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara SDG ile ilgili yaptığı açıklamada "Yaptığımız anlaşmanın uygulamasında gecikme var" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG açıklaması: Uygulamada gecikme var
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile 10 Mart’ta varılan anlaşmaya değinerek, "SDG'ye Suriye ordusuna katılma teklifinde bulunduk ve Kürt haklarının korunacağı konusunda güvence verdik, ancak üzerinde mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesinde gecikme var" dedi.

