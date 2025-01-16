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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Suriye'nin kurtuluşu Türkiye’nin de yararına olacak

Suriye'deki yeni yönetimin Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ilk resmi temasını Türkiye ile gerçekleştirdi. Şeybani, ilk kez bir Türk televizyonuna konuk oldu. Suriye'deki mevcut durumu ve Türkiye - Suriye ilişkilerini değerlendiren Şeybani, Türkiye ile olan ilişkileri “Suriye'nin kurtuluşu her iki halkın da yararına olacaktır” dedi.

Haber Merkezi
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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Suriye'nin kurtuluşu Türkiye’nin de yararına olacak
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Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ilk kez bir Türk televizyonuna konuk oldu. TRT Haber’in sorularını yanıtlayan Şeybani ile Suriye'deki mevcut durumu ve Türkiye - Suriye ilişkilerini anlattı.

"Suriye'nin kurtuluşu her iki halkın yararına olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının tarihte doğru yerde durduğunu ve insani değerlerin yanında durduğunu söyleyen Şeybani, "Türkiye bugün bu tutumundan dolayı zaten 2011 den bu yana tarihi mirasımız oldu. Artık bu miras geleceklere de etki edecek. Türkiye çevresini olumlu etkileyecektir. Biz biliyoruz, Türkiye bazı sıkıntılar yaşadı. Ancak Suriye’de yaşananlar, Suriye'nin kurtuluşu her iki halkın da yararına olacaktır" diye konuştu.

"İnşaat çalışmaları büyük yarar sağlayacak"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la dün yaptığı görüşmeyi de değerlendiren Şeybani, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin nitelikli ilişkiler olacağını söyledi.

Ortak diplomatik ilişkilerin başladığını dile getiren Şeybani, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat çalışmaları da büyük yarar sağlayacaktır. Siyasi ilişkilerimizde büyük etki yapacaktır. Bildiğiniz gibi Esad döneminde ilişkiler kopmuştu. Çevre ülkelerle ilişkilerimiz iyi olmasını istemekteyiz. Bölgedeki durumumuzu daha da güçlendirecektir."

"Türk halkı Suriye halkını destekledi"

Suriyeliler için Türk halkı ve Türkiye ne anlamı ifade ediyor" sorusuna Şeybani "Türk halkına çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yani bu kadar yıl halkımızı kabul etti, misafir etti. Dolayısıyla da Türk halkı bu büyük oranda gelen Suriyelilere kabul etti ve bütün zorluklara göğüs gerdi ve Suriye halkını destekledi. Her şeye rağmen iki ülke arasındaki ilişkiler çok derindir. Yeni bir sayfa açılmıştır şu anda. Başka bir şey ayıramaz birbirinden. Biz tek halk olarak bundan sonra düşüneceğiz" dedi.

Suriye'nin yeni yol haritası

"Nasıl bir Suriye hayal ediyorsunuz ve bu hayali gerçekleştirmek için nasıl bir yol haritanız var?" sorusu üzerine Şeybani, "Görüyoruz her Suriyelinin yüzünde tebessüm var. Sorumluluklarımız çok çok arttı. Suriye halkı 50 yıldır zulme maruz kaldı. Dolayısıyla büyük sorumluluklar içerisindeyiz. Suriyelilere daha iyi bir duruma gelmeleri için çalışacağız. Suriye halkının istekleri doğrultusunda ülkemizi yeniden yapılandıracağız" ifadelerini kullandı.

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