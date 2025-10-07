Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye'ye geliyor
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da mevkidaşını kabul etmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyuruldu.
TRT Haber'in aktardığına göre Şeybani'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de ikili görüşme yapması planlanıyor.
Görüşmede Suriye'de yaşananlar ve ikili ilişkilerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.
