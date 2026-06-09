Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed eş-Şaar: Türkiye ve Suriye üretimin ortak kaynağı olmalıdır

Maruf BUZCUGİL

GAZİANTEP

Gaziantep’te Ticaret Bakanı Ömer Bolatı’ın da katıldığı zirvede konuşan Suriyeli Bakan eş-Şaar, Türkiye’yi ortak olarak gördüklerini vurgulayarak, ekonomik yaklaşımlarına yönelik, “Türkiye ve Suriye üretimin ortak kaynağı olmalıdır. Suriye'de sürdürülebilir, uyumlu ve güçlü ekonomik ilişki kurulması için çaba gösteriyoruz” ifadesini kullandı.

Uluslararası yaptırımların kaldırıldığını ancak etkilerinin sürdüğünü, özellikle bankacılığın modernize edilmesine öncelik verdiklerini belirten Bakan eş-Şaar, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin gelişmiş bankacılık sistemine uyum sağladığını, Suriye’de de vatandaşların benzer ihtiyaçlarına cevap vermek için çalıştıklarını açıkladı.

15 binden fazla yeni imalat tesisi

Suriye ve Türkiye Ortak Komisyonunun ekonomik ilişkilerdeki sorunları çözmeye yönelik katkı sağladığını belirten Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Ülkesinde sanayinin canlanmaya başladığını söyleyen konuk Bakan, “Son aylarda 15 binden fazla fabrika yeniden faaliyete geçti. Yaklaşık 1200 yeni üretim hattı oluşturuldu. Yüzlerce fabrika inşa sürecinin devam ediyor” diye konuştu. Hama bölgesinde Türk iş insanlarının sanayi yatırımlarında önemli rol oynadığını beklentilerinin tek bir tesis değil daha büyük yatırımlar olduğunu belirtti.

Türk yatırımcılar pazara girişte daha cesur davranmalı

Bakan eş-Şaar, Türk yatırımcılara Suriye pazarına girişte daha cesur davranmalarını, sahada bürokratik ve teknik sorunlar çıkabileceğini ancak bunları aşma yönünde irade gösterdiklerini kaydetti. eş-Şaar, “Suriye artık her türlü yatırıma ev sahipliği yapabilecek bir pozisyona geldi. Sahada ufak tefek pürüzler ve engeller olabilir ancak kuracağımız güçlü ortaklıklarla bu sorunların hepsini aşabiliriz. Suriye hazır. Bizim ülkemiz, sizin de ülkenizdir; buyurun gelin” dedi.