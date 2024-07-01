Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa: Türk bayrağına uzatılan eli keseceğiz

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, bir haber programının yayınına bağlanarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef çok üzücü olaylar yaşandı. Biliyorsunuz Türkiye’deki, Kayseri’de yaşanan olaylar.

Türkiye Devleti kurumları bunun hesabını soruyor zaten. Buradaki Suriye vatandaşlarının geliş nedeni bellidir. Burada geçici koruma altındalardır. Terörle mücadeleyi Türkiye ile birlikte yapıyoruz. Bugün Türkiye Milli Güvenliğini sağlamak için mücadele ediyoruz. Bizim milli ordunun desteği ile PKK-PYD terör örgütü projesine TSK ile hançer vurduk. Burada Suriye halkı da mücadele verdi.

Türkiye’de olan olayları Suriye’ye, Suriye’deki olayları Türkiye’ye taşırsak iki ülkenin de menfaatine olmaz. Yaşanan olayları bahane ederek Suriyelerin gönüllü ve onurlu şekilde dönmesini sağlama çabalarımızı sabote etmek için bazı provokatörler var. Suriye Geçici Hükümeti olarak bunların hesabını adil ve ağır bir şekilde soracağız.

Yaşananların provokasyon olduğunu düşünüyorum. Olanlar toplumsal hareket değildir, provokasyondur. Bu olayları kimlerin tahrik ettiğini biliyoruz.

Biz Suriye muhalefeti, Suriye Geçici Hükümeti, Suriye Milli Ordusu olarak Türkiye’nin güvenliği Suriye’nin güvenliğidir. Türkiye’nin milli güvenliği de Türkiye içinde önemlidir. Türk bayrağına uzatılan eli keseceğiz. Gerekeni yapacağız."