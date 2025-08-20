Suriye kara sınır kapılarında pasaportla geçiş işlemleri başladı
İçişleri Bakanlığı, Suriye'ye yönelik geçiş kurallarında önemli bir değişikliği duyurdu. 8 Aralık'tan sonra başlayan normalleşme süreci kapsamında, Suriye kara sınır kapılarımızdan artık pasaportla geçiş yapılabilecek.
İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması;
"8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır.
Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir."
