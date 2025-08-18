Suriye lideri Şara'dan SDG yorumu: Umarım ihtilaf yaşamayız

Suriye'nin geçiş dönemi Devlet Başkanı Ahmed Şara, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile çatışma ihtimalini dile getirdi.

Şara, Aralık 2024'te Şam'ı ele geçirmeden önce liderlik ettiği Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) kalesi olan İdlib'de üst düzey yöneticilerle bir araya geldi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Suriyeli siyasetçi, SDG'nin 10 Mart'ta merkezi hükümet ile imzaladığı mutabakata uyma sinyalleri verdiğini, ancak buna göre hareket etmediğini ifade etti: Şara, SDG için "Bazen sahadaki sinyaller müzakerelerde söyledikleri ile zıt düşüyor" diye konuştu.

Şam yönetiminin başındaki isim, Suriye'de barışın sağlanması konusunda Türkiye ve ABD arasında mutabakat olduğuna dikkat çekti: "Bu taraflar da barışçıl çözüm için uğraşıyor. Umarım ihtilaf yaşamayız. Birkaç ay içinde çözüleceğini umuyorum."

Sahada son gelişmeler neler?

Şam yönetimi ve SDG liderleri, son olarak Fransa arabuluculuğunda Paris'te bir araya gelecekti.

Ancak merkezi hükümet, SDG'nin 10 Mart'ta imzalanan ve SDG'nin Şam'a katılmasını öngören mutabakata aykırı davrandığını öne sürerek görüşmeleri erteledi.

Bunun yerine görüşmelerin Şam ya da Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG kontrolündeki bölgelerde yapılacağı açıklandı.

SDG, müzakerelerin sekteye uğramasının ardından sınırdaki askeri mevzilerini tahkim etmeye başladı. Benzer şekilde merkezi hükümet ve Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye destekli silahlı gruplar da SDG kontrolündeki bölge yakınlarına askeri yığınak yaptı.

SDG'nin ana omurgasını Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye, terör örgütü PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'yi terör örgütü kabul ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada "Uyarıyoruz, hiçbir grup parçalamaya yönelik bir harekete geçmesin" ifadelerini kullanmış, Türkiye'nin bu durumu "milli güvenliğine yönelik doğrudan tehdit olarak" algılayacağını ve "müdahale edeceğini" söylemişti.

Süveyda'da İsrail bayraklı eylem

Suriye'nin kuzeyinde SDG ile merkezi yönetim arasında gerilim sürerken, Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda vilayetinde büyük çaplı protestolar düzenlendi.

Göstericilerden bazıları Suriye'den ayrılma çağrısında bulundu ve merkezi hükümete bağlı güçlerin vilayetten çekilmesini talep etti.

Protesto sırasında İsrail bayrakları açanlar da oldu.

İsrail, Temmuz'da vilayette Dürziler, Bedevi aşiretler ve Şam'a bağlı güçler arasında çıkan çatışmalarda Dürziler lehine askeri müdahalede bulunmuştu.

Şam'ı da hava saldırılarıyla hedef alan İsrail, Dürzi azınlığı korumayı sürdüreceğini taahhüt etmişti.

Ahmed Şara, olaylarda güvenlik güçleri ve Suriye ordusu tarafından bir takım "ihlaller" gerçekleştirildiğini kabul etmiş, benzer şekilde Dürzi silahlı grupların da suç işlediklerini öne sürmüştü.

Şam yönetimi lideri, geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada Şam'a karşı İsrail'den destek talep eden Dürzi liderleri eleştirmişti.

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre Şara, 14 Ağustos'ta katıldığı bir toplantıda Suriye'den ayrılma talebinde bulunan liderler için "cahil ve hayal dünyasında yaşayan siyasetçiler" yorumunu yaptı.