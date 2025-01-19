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Suriye Münbiç'te bombalı araçla saldırı

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesindeki Büyük Kabir köyünde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Suriye Münbiç'te bombalı araçla saldırı
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Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Büyük Kabir köyünde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre biri kadın 2 kişi yaralanırken, çevrede hasar meydana geldi.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Münbiç ilçesinin Rabıta Mahallesi'nde 17 Ocak'ta bombalı araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralanmıştı.

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