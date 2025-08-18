Suriye resmi haber ajansı SANA, Kürtçe yayınlara başlıyor

Suriye resmi haber ajansı SANA, Kürtçe yayınlara başlayacağını duyurdu.

Ajans, hali hazırda İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Türkçe yayınlar gerçekleştiriyor.

SANA, “yayıncılık altyapısının modernizasyonu ve dijital dönüşüm stratejisi” çerçevesinde yeniden yapılanıyor. Ajans, yeni yüzünü 20 Ağustos’ta Şam’daki Ulusal Görsel Sanatlar Merkezi’nde tanıtacak.

Muhabirlik birimleri kuruldu

SANA Genel Müdürü Ziyad Mehamid, yapılan değişikliklere ilişkin şunları söyledi: “Yeni bir dijital departman kurduk. Ayrıca hem yurt içinde hem de dışında görev yapacak muhabirlik birimleri oluşturduk.”

Ajansın bu adımı, Suriye’deki medya çeşitliliğini artırmayı ve farklı dil konuşan topluluklara erişimi genişletmeyi amaçlıyor.