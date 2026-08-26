Suriye vatandaşlarının Türkiye seyahatlerinde yeni dönem
Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarındaki "hava yoluyla seyahat" şartının kaldırıldığını ve artık geçerli vizelerin tüm kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabileceğini açıkladı.
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği'ndenyapılan duyuruda, "Türkiye'ye seyahat edecek Suriye vatandaşlarının dikkatine. Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında yapılan yeni düzenlemeyle, 'hava yoluyla seyahat' şartı kaldırılmıştır. Temsilciliklerimizden alınmış geçerli vizeler, hava hudut kapılarımızın yanı sıra tüm kara hudut kapılarımızdan yapılacak girişlerde de geçerli olacaktır. Detaylar için duyuru görselimizi inceleyebilirsiniz." denildi.