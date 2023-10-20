Suriye ve Irak tezkeresindeki 'yabancı silahlı kuvvetler' ifadesiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararında yer alan 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması' ifadesi hakkında açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye’deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin 17 Ekim 2023 tarihli TBMM kararının, bazı yanlış yorumlara konu edildiği gözlemlenmiştir. Tezkerede yer alan, “yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması” ifadesi, 2014 yılında kurulan DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir. Yeni olmayan bu ifade, 2014 yılından bu yana kabul edilen Irak ve Suriye tezkerelerinin metinlerinde de aynen yer almaktadır."

TBMM Genel Kurulunda 17 Ekim'de Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edilmişti.