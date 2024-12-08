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Suriye'de genel af ilan edildi

Suriye Geçici Hükümetin Başkanı Abdurrahman Mustafa, ülkede genel af kararının yayınlandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Suriye'de genel af ilan edildi
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13 yıldır Esad rejimine karşı savaşan muhalif gruplar, Şam'ın kontrolünü ele geçirmelerinin ardından rejimin düştüğünü kesin olarak duyurdular.

Esad'ın ülkeden kaçtığı belirtilirken Şam ve çevre şehirlerde kontrolü ele geçiren muhalif gruplar, hapishanelerdeki mahkumları serbest bıraktı.
Rejimin düşmesiyle Suriye'nin daha barışçıl bir havaya bürüneceğini belirten muhalif gruplar, yurt dışında bulunan Suriyelilere seslenerek ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Genel af ilan edildi

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, ülkede genel af kararının yayınlandığını açıkladı.

Ülkede tamamen barışın hakim olmasını istediklerini açıklayan muhalifler, tüm Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri çağrısını yineledi.

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