Suriye’deki gelişmeler Türkiye’de çözüm sürecini yeniden şekillendirir mi?

İktidar kanadında ise Suriye'de Kürtlerin kazanımlarının korunacağı, bu durumun Türkiye'deki sürece de olumlu yansıyacağı savunuluyor.

"Sahada öfke ve kopuş var"

İktidarın Şam yönetimine desteğine tepkili olan DEM Parti'de, Kürtlerin Suriye'de son 10 yılda elde ettiği siyasal ve idari kazanımların risk altına girdiği görüşü hakim.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, İmralı heyetinin son ziyaretinde Suriye'deki risklere dikkat çektiği ancak Türkiye'deki "çözüm sürecinden dönüş yok" mesajı verdiği belirtiliyor.

Parti yönetimi bu nedenle, sürecin Suriye'ye endekslenmemesi yönündeki görüşünü koruyor.

Uluslararası güçlerin Şam yönetiminin "arkasında hizalandığını" savunan bazı DEM Partililer, sivil halka yönelik kötü muamele görüntülerinin Kürt toplumunda büyük öfkeye yol açtığını ve Kürtleri tarihlerinde hiç olmadığı kadar kenetlediğini savunuyor.

Bazı DEM Partililer, Kürtlerin Suriye'deki kazanımlarını kaybetmesi halinde, Türkiye'deki Kürtlerin de "duygusal kopuş yaşayacağı ve bu durumun süreç karşıtlarının işine yarayacağını" savunuyor.

DEM Partili bir yetkili, Nusaybin'de grup toplantısı yapma kararının altında yatan nedenleri ve sahadaki tabloyu şöyle özetliyor:

"Arkadaşlarımız sınıra gitti. Sınırın ötesindeki akrabaları fotoğraflar gönderiyorlar. Sahada kuralsızlık var. Belki HTŞ'nin bile kontrol edemediği yapılar, katliamlar yapıyor. İnsanlar katledilirken, bizim burada kalmamız beklenemez. Orada yaşananlar Kürtlerde büyük kırılma, duygusal kopuş yaratıyor. "

Söz konusu katliam iddiaları Reuters, AFP gibi uluslararası haber ajanslarına henüz yansımadı.

DEM Parti kaynakları, gençlerin "vekil de tanımayız, sınırı geçeriz, savaşırız" ruh haliyle hareket ettiğine işaret ederek, sokaktaki öfkenin siyasetin ötesine geçtiğini savunuyor.

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre parti kulislerinde, "Suriye'de kazanımlar korunmazsa, Türkiye çok daha sert bir döneme girer" değerlendirmeleri yapılıyor.

DEM Partililere göre Suriye'deki temel sorun, Şam yönetiminin, SDG ile yürütülen görüşmeleri fiilen "teslim alma" politikasına dönüştürmesi.

Şam yönetiminin SDG'yi kurumsal bir muhatap olarak tanımak yerine bireysel başvuru modelini dayattığı, hiçbir kolektif hak tanımadığı ifade ediliyor.

"Kaybeden örgüt ve etki alanındakiler oldu"

Cumhur İttifakı ise Suriye'deki gelişmelerden memnun.

SDG'yi "terör örgütü" olarak nitelendiren Ankara, Suriye'de kaybedenin Kürtler değil, "Kandil, YPG ve örgütün etki alanındakiler" olduğunu savunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de Kürtlerin haklarının ve kazanımlarının korunacağına dönük sözlerini anımsatan parti kurmayları, artık SDG'nin dağıldığını, ana omurgasını oluşturan YPG'nin de zayıfladığını savunuyorlar.

Türkiye'nin baştan beri koşulunun Suriye'nin toprak bütünlüğü olduğunu belirten kaynaklar, SDG'nin entegrasyonu ve son olarak 14 maddelik mutabakatın hayata geçirilmesinin tüm bölgeye olumlu yansıyacağını belirtiyorlar.

İktidar cephesinde, Suriye'deki gelişmelerin çözüm sürecini kesintiye uğratmayacağı hatta olumlu yansıyacağı görüşü hakim.