Suriye’deki son gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecini hızlandırır mı?

Terörsüz Türkiye hedefinde öne çıkan iki kritik başlığı Suriye’de SDG ile Şam Yönetimi arasındaki süreç ile yapılacak yasal düzenlemeler oluşturdu. TBMM’de kurulan ve rapor yazma aşamasına geçen Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yazacağı rapor beklenirken, Komisyonun sunacağı raporda SDG’nin durumunun belirleyici olacağı, SDG’nin, Suriye’deki durumu netleşmeden hukuki bir düzenlemeye gidilmesine sıcak bakılmadığı ve bu konunun ‘kırmızı çizgi ‘ olduğu şeklinde değerlendirmeler yansıdı.

Pazar akşamı Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından dün TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor yazımı için yeniden toplandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı öncesinde taslak üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Suriye’deki gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecine etkisi olur mu?“ sorusuna, “Yansıması lehe olur. Bir engel gibi duruyordu. O engel de kalkmış görünüyor şimdilik. İşler daha da kolaylaşır“ yanıtını verdi.

"Katkı vermek görevimiz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, Suriye’deki gelişmeleri dikkatle takip etiklerini belirterek, bölgede silahların susmasının, Türkiye’ye olumlu yansıyacağını söyledi.

Emir “Hepimizin temennisi Suriye’de herkesi kapsayacak, Türkmenleri, Arapları, Alevileri hiçbir grubu dışarda bırakmayacak herkesi vatandaşlık temelinde buluşturacak barış içerisine yaşatacak bir anayasal demokrasinin kurulmasıdır. Bizim de buna katkı vermek gibi bir görevimiz var” dedi. Emir, konuşmasının devamında da, “Zaman konusunda bir baskımız yok. Ancak sürecin çok uzamaması gerektiğini de görüyoruz. Gerekirse daha yoğun daha sıkı çalışılabilir. Burada önemli olan Türkiye’nin önüne hem demokratikleşmeyi hem adaleti hem de toplumsal barışı geniş bir perspektifte koyacak, önümüzdeki günlerde de yararlanılabilecek, tarihi ve herkesin sahipleneceği bir metin olmasıdır” dedi.