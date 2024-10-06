  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Suriye'den dikkat çeken BRICS hamlesi
Takip Et

Suriye'den dikkat çeken BRICS hamlesi

Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda üyelik başvurusu yaptığı BRICS'e bu kez de Suriye başvurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye'den dikkat çeken BRICS hamlesi
Takip Et

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşar Caferi, ülkesinin BRICS grubuna katılmak için başvuru yaptığını duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Caferi "BRICS'e katılımla çok ilgileniyoruz. Yazılı başvurumuzu yaptık" dedi.

Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, geçen ay, Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğunu söylemişti.

Türkiye’de fenomen gerçeğiTürkiye’de fenomen gerçeği
İddia: İki bakanlık arasındaki gerilim tırmandı! Ankara kulisleri kaynıyorİddia: İki bakanlık arasındaki gerilim tırmandı! Ankara kulisleri kaynıyorGündem
Gündem
Gaziantep Karasu Çayı’nda inceleme başlatıldı
Gaziantep Karasu Çayı’nda inceleme başlatıldı
TESK'ten 'yabancı tabela' açıklaması: Çok fazla arttı
TESK'ten 'yabancı tabela' açıklaması: Çok fazla arttı
Eda Alanson'un cenaze programı belli oldu! Mazhar Alanson'dan yürek yakan paylaşım
Eda Alanson'un cenaze programı belli oldu! Mazhar Alanson'dan yürek yakan paylaşım
İki genç kızı canice öldürmüştü! Semih Çelik'in olay günü yaptıkları ortaya çıktı
İki genç kızı canice öldürmüştü! Semih Çelik'in olay günü yaptıkları ortaya çıktı
İddia: İki bakanlık arasındaki gerilim tırmandı! Ankara kulisleri kaynıyor
İddia: İki bakanlık arasındaki gerilim tırmandı! Ankara kulisleri kaynıyor
DEAŞ’ın bomba imalatçısı İstanbul’da yakalandı
DEAŞ’ın bomba imalatçısı İstanbul’da yakalandı