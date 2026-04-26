Suriye'den sıkılan kurşun sınırı aşıp Türkiye'deki profesörü vurdu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde dün saat 16:00 sıralarında ilginç bir olay meydana geldi.

Suriye’nin Kamışlı kentinden uzun namlulu silahlarla havaya açılan ateş sonucu düşen yorgun mermilerden biri Türkiye sınırını aşarak Nusaybin’e ulaştı. Bu sırada Diyarbakır’dan ziyarete gelen ve aslen Nusaybinli olduğu öğrenilen Prof. Dr. Ayfer Gözü, vücuduna isabet eden mermiyle yaralandı.

Ne olduğunu ilk anda anlayamayan Gözü, yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde çekilen film sonucunda vücuduna mermi çekirdeği isabet ettiği tespit edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı profesör, cumartesi günü olması nedeniyle hastanede genel cerrahi uzmanı bulunmaması üzerine yakınları tarafından özel araçla Mardin Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sabah'tan Ahmet Akkuş'un haberine göre Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi olan Gözü taburcu edildi.

Prof. Dr. Ayfer Gözü Prinççioğlu’nun Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde görev yaptığı öğrenildi.