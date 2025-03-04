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Suriye'den toz bulutu geliyor! Uzman isim uyardı: O bölgelerde göz gözü görmeyecek

Suriye kaynaklı toz bulutunun, önümüzdeki üç gün boyunca Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanı Abdullah Macit, özellikle kronik hastalığı olan vatandaşlara önlem almaları konusunda uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
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Suriye'den toz bulutu geliyor! Uzman isim uyardı: O bölgelerde göz gözü görmeyecek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Suriye'den gelecek toz bulutuyla özellikle bugün ve yarın Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer toz taşınımı beklediklerini belirtti.

Perşembe günü etkisini kaybedecek

Macit, Adana, Hatay, Maraş, Kilis, Antep, Urfa ve Adıyaman çevrelerinde görülecek toz taşınımının perşembe günü etkisini kaybedeceğini söyledi.

Çöl tozlarının rüzgarlarla taşınması nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Macit, "Yağış olmadığı için tozlar, çamura dönüşmeyecek ancak hava kalitesinde düşüş yaşanacak. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli olmasını istiyoruz" dedi.

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