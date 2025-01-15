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Suriye'den Türkiye'ye ilk resmi temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Haber Merkezi
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Suriye'den Türkiye'ye ilk resmi temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Şeybani kritik temaslarda bulunacak

Şeybani beraberindeki üst düzey heyetle birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşecek.

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