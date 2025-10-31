  1. Ekonomim
Suriyeli öğrenciler Türkiye'de askeri eğitime başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriyeli asker ve öğrencilerin Türkiye'de eğitim gördüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 30 Ekim'de düzenlenen haftalık basın toplantısında 49 Suriyeli öğrencinin 31 Ekim itibariyle kara, deniz ve harp okullarında eğitim görmeye başlayacağını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Aktürk, 29 ülkeden toplam 696 harp okulu ve 241 astsubay meslek yüksekokulu öğrencisinin Türkiye'de eğitim gördüğünü vurguladı.

Bakanlık ayrıca Suriyeli askerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak Türkiye'de askeri eğitime başladığını duyurdu.

Türkiye, Suriye'deki geçici hükümet ile 13 Ağustos'ta "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı.

Taraflar arasındaki savunma iş birliği bu anlaşma sonrası giderek arttı.

Savunma Bakanlığı, haftalık basın toplantılarında Suriye ordusuna verilen eğitim ve danışmanlık desteği gibi faaliyetlerin sürdüğünü vurguluyor.

