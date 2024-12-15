Suriyeliler dönüş için harekete geçti! O ilimizde kiralar yarı yarıya düştü

Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla Esad rejiminin devrilmesi sonrası, özellikle Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeliler ülkelerine geri dönmek için harekete geçti. Suriyeliler, hızla topraklarına kavuşabilmek amacıyla evlerini acilen satışa çıkardı. Bu durum ilçede kira fiyatlarının belirgin bir şekilde düşmesine neden oldu.

10 bin liraya kiracı yok

Hatay Reyhanlı Yenimahalle Muhtarı Sedat Sakin, Suriyelilerin evlerini ucuza satarak, ülkelerine dönmeye başladığını söyledi. Sakin, "Burada ikinci el bir ev için ortalama fiyatlar 2 milyon lira civarında. 1,5 milyona verip memleketine gideceğini söyleyen çok fazla Suriyeli oldu. Bir bakkal, ülkesine dönmek için dükkanını eşyalarıyla birlikte yarı fiyatına verdi. Ev kiraları 15-17 bin civarındayken, şu an 10 bin liraya düştü. Kiracı bulamıyoruz" şeklinde konuştu.

"İşçi bulabilir miyim diye düşünüyorum"

Hatay’da çiftçilik yapan Salih Cunedioğlu, "Suriyeliler bizim işçi ihtiyacımızı karşıladı. Suriyelilerin gitmeye başlamasıyla bizde kendi malımızı tarlalarımızı düşünmeye başladık. Suriyeliler Hatay'da işçi ihtiyacının yüzde 90'ını karşılıyordu. Bir şey ekerken işçi bulabilir miyim diye düşünmüyorduk" diye konuştu.

Oyuncak ve kırtasiye dükkanında çalışan Suriyeli Abdulkadir Abbas ise bir iki ay içerisinde ülkesine dönmeyi düşündüğünü belirtti.