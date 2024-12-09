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'Suriyeliler vergisiz adlıkları araçlarla dönüyorlar' iddiasına DMM’den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya platformlarında Suriyelilerin Türkiye'den vergiden muaf araç alıp bu araçlarla ülkelerine döndüklerine dair yayılan asılsız iddialara karşı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen yalan olduğu ve kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturma amacı taşıdığı belirtildi.

Haber Merkezi
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'Suriyeliler vergisiz adlıkları araçlarla dönüyorlar' iddiasına DMM’den açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'den, “Suriyelilerin Vergiden Muaf Araçlarla Geri Döndüğü” iddiasına ilişkin yalanlama yapıldı.

"Gerçeği yansıtmıyor"

Sosyal medyada dolaşıma giren "Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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