Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? DMM'den iddilara yanıt geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Halk Tv'de gündeme gelen Türkiye'deki Suriyelilerin vergiden muaf tutulduklarına ilişkin iddiayı yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bir televizyon programında ortaya atılan, 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar.' iddiası doğru değildir." denildi.

X'ten yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur.

Ayrıca ilgili birimler tarafından gerekli vergi denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır."

İddianın ortaya atıldığı Halk Tv'den bir ekran görüntüsünün de paylaşıldığı açıklama "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." uyarısı ile noktalandı.