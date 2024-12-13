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Suriyelilerin dönüşüne en çok üzülen esnaf oldu: Sıkıntı yaşayacağız

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından binlerce Suriyeli ülkelerine dönmek için hazırlıklara başladı. Bazı esnaf, sigortalı çalıştırdıkları Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle sıkıntı yaşanacağını dile getirdi.

Haber Merkezi
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Suriyelilerin dönüşüne en çok üzülen esnaf oldu: Sıkıntı yaşayacağız
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Bazı esnaf, sigortalı çalıştırdıkları Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle sıkıntı yaşanacağını dile getirdi.

Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte binlerce Suriyeli dönüş yoluna koyuldu. Rejimin baskılarından kaçıp Türkiye'de farklı şehirlere yerleşen sığınmacılar, tekstil atölyesi, restoran ve fabrika gibi yerlerde iş imkanı buldu. Suriyeliler sayesinde unutulmaya yüz tutmuş birçok meslek alanıda tekrar canlandı. Küçük yaşta Türkiye'ye gelip 13 yılık bu dönemde otomotiv sektöründe de çırak olarak işe başlayan Suriyeli gençler ara eleman olarak sanayi sitelerininde vazgeçilmez unsurları haline geldi. Ülkelerinin özgürlüğe kavuşmasıyla birlikte Türkiye'ye minnet borçlarını ifade ederek dönüş yoluna geçen Suriyeliler, çalıştıkları yerlerden ayrılarak valizlerini toplamaya başladı. Suriyelilerin gidişine bir yandan vatan topraklarına döndükleri için sevinen bir yandan da aktif iş gücünden oldukları için üzülen Bursalı sanayici ve esnaf, piyasanın sığınmacıların ülkelerine dönüşünden etkileneceğini ve iş yerlerinin kapanabileceğini söyledi. Resmi kayıtlara göre Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli bulunurken, listenin 7. sırasındaki Bursa'da ise 170 bin Suriye vatandaşı bulunuyordu.

"Bu insanlar Türkiye'de çalışsın gitmesin"

Suriyelilerin ülkelerine döndüğünde eleman konusunda ciddi sıkıntı yaşanacağını ifade eden iş yeri sahibi Osman Yalçınkaya, "10'a yakın çalışanımız var, yarısı Suriyeli. Bunların hiçbiri keyfi gelmedi, ülkeleri harap oldu zulüm olduğundan dolayı geldiler. Ülkenin durumu belli. Bütün ürünler yağmur altında ıslanmış hepsi perişan. Ama buna rağmen gitmek istiyorlar gördüğüm kadarıyla. Gitmek isteyenler var, fakat kalmak isteyen de var. Düzen kurup ailesiyle burada yerleşmiş. Eğer giderlerse ciddi sıkıntı olacak. Çünkü insan kolay yetişmiyor. Bu elemanları tekrardan nasıl yetiştireceksin. Yerli ve dışarıdan gelen işçinin ücret farkı kalmadı, hepsi eşitlendi. Bizim insanımız maalesef çalışma konusunda çok nazlı. Kendisi çalışmıyor, dışarıdan gelenin de çalışmasını istemiyor. Bu insanlar burada çalışsın derim. Çünkü iş konusunda ciddi anlamda sıkıntı olacak. Belki birçok iş yerleri kapanacak. Dükkanda satış, ürün hazırlanması, mal kabul işlerinde çalıştıracak kişi bulamayacağım işim aksayacak. Belki ben de iş yerimi kapatmayı düşüneceğim. Bu insanlar buraya çalışmaya ve üretmeye gelmiş. Bizim de üretime ve çalışmaya ihtiyacımız var. Suriyeli veya Afgan hiç fark etmez. Yeter ki samimi şekilde gelen, suç ve terör için gelmemiş bütün insanlara bizim sahip çıkmamız lazım" şeklinde konuştu.

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