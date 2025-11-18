  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri kesintisiz devam ediyor
Takip Et

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri kesintisiz devam ediyor

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda gönüllü geri dönüş işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri kesintisiz devam ediyor
Takip Et

Geçtiğimiz yıl 8 Aralık'ta Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri hız kesmeden devam ediyor. Geri dönüş işlemlerinin yapıldığı Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde Suriyeliler, gerekli çıkış işlerini tamamlayarak ülkelerine geçiş yapıyor.

"Türk'lerden Allah razı olsun''

Malatya'dan gelen, Türkiye'de 12 yıl geçirdiğini belirten Suriyeli Sultan Vahdettin, "Memnunum, burada bana çok iyi baktılar. Türkiye'den çok memnun oldum. Çalıştım, pazarcılık yaptım. Deprem zamanı kaza geçirdim, 3. kattan düştüm. İki buçuk senedir çalışamıyorum ama yine de çok şükür ayaktayım. Türkiye ikinci vatanım oldu, ömrümün yarısından fazlası burada geçti. Şimdi Halep merkeze gidiyorum. Türk'lerden Allah razı olsun. Allah kimseyi vatanından ayırmasın" dedi.

"Türkiye'yi çok seviyorum''

Kilis'te 10 yıldır yaşayan Aya Al Hasan ise Türkiye'de güzel günler geçirdiğini söyleyerek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Okula gittim, arkadaşlarım oldu. Şimdi ülkeme gidiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye çok güzel, Şanlıurfa çok güzel"

Şanlıurfa'dan geldiğini belirten Zeynep Elalu da Türkiye'de iyi bir zaman geçirdiğini ifade ederek, "Gezdim, okula gittim. 11. sınıfa kadar eğitim aldım. Şimdi Humus'a gidiyorum. Türkiye çok güzel, Şanlıurfa çok güzel" diye konuştu.

Üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandıÜçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandıEkonomi

 

AB, insan hakları ihlallerinde vize serbestisini askıya almayı kolaylaştıran düzenlemeyi kabul ettiAB, insan hakları ihlallerinde vize serbestisini askıya almayı kolaylaştıran düzenlemeyi kabul ettiDünya

 

Gündem
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle