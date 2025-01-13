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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenlerden Safa Hedli, "Memleketimiz İdlib'e dönüyoruz. Öncesinde babam gitmişti, şimdi de annemle gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
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Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

"Ailem burada kaldı ama 1-2 aya onlar da gelecek"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenlerden Muhammed Ali El-Hammud (52), gazetecilere, 10 yıl sonra memleketi Halep'e döneceği için mutlu olduğunu söyledi.

Türk halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden El-Hammud, "Elhamdülillah savaş bitti, Esed gitti." dedi.

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