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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor: Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda büyük yoğunluk

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Haber Merkezi
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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor: Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda büyük yoğunluk
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İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönen Yahya Ezvey (30), AA muhabirine, iç savaş nedeniyle 10 yıl önce Türkiye'ye sığındığını belirtti.

"Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Ezvey, "Suriye'de savaş bitti. Ülkeme dönüyorum ve çok mutluyum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Ülkemizde yeniden hayata başlayacağız. Orada evimiz var, çalışacağız ve yeniden hayatımızı kuracağız." dedi.

17 yaşındaki Ahmet Nasr da ülkesine döneceği için mutlu olduğunu belirterek, "Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bize sahip çıktılar. Allah Türklerden razı olsun." ifadelerini kullandı. Öte yandan, Türk Kızılay Gönüllü Geri Gönderme Birimi'nde, ülkelerine dönen Suriyelilere çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

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