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Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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