Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin, teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
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