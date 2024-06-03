Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları devam ediyor.
MSB'den yapılan açıklamada "Teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.
Teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle… pic.twitter.com/ltJunoRqmJ