Suriye’nin tarım ürünleri ve tavuk ithalatı sınırlamasına CHP’den açıklama

ANKARA (EKONOMİ) CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Suriye’nin bazı tarım ürünleri ile yumurta ve tavukta ithalatı yasaklama kararına ilişkin olarak “Bir ülkenin geleceği, çiftçisinin toprağına sahip çıkmasıyla mümkündür. Bugün Suriye bile üreticisini koruyan kararlar alırken, Türkiye’de çiftçimiz görmezden geliniyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı’nın dün üreticilerini korumak için ithalat yasaklarını genişleten bir genelge yayımladığını, domates, üzüm, tavuk, yumurta ve daha birçok tarım ve hayvancılık ürününü artık dışarıdan almayacağını belirtti. Adem, Suriye’nin aldığı bu kararla yerli üretici korumayı hedeflediğini belirterek, “ Yıllardır savaşın yorduğu, yerle bir olmuş bir ülke bile üreticisinin yanında duruyor. Peki Türkiye’de durum ne? Bizim ülkemizde ise üreticiye destek yerine köstek olunuyor. Mazot, gübre, yem fiyatlarıyla çiftçinin beli kırılıyor. Bir yandan da ithalat kapıları sonuna kadar açılıyor. Çiftçimiz ürettikçe zarar ediyor, emeği değersizleştiriliyor” dedi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Suriye’nin aldığı karara ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Düşünebiliyor musunuz, yıllardır savaşın ortasında kalmış Suriye bile kendi üreticisini korumak için genelge yayımlıyor. Ama Türkiye’de üretici sırtlanların insafına terk edilmiş durumda. Çiftçimiz ayakta kalmak için çırpınıyor, iktidar ise seyrediyor. Bu tablo utanç vericidir.

Bir ülkenin geleceği, çiftçisinin toprağına sahip çıkmasıyla mümkündür. Bugün Suriye bile üreticisini koruyan kararlar alırken, Türkiye’de çiftçimiz görmezden geliniyor. Mazot fiyatı, gübre, yem maliyetleri altında ezilen üreticimize destek olunması gerekirken, iktidar ithalatı tercih ediyor.

Çiftçimiz artık üretmekten vazgeçme noktasına gelmiştir. Tarlası boş kalan, ahırını kapatan, kümesini susturan milyonlarca üretici var. Biz CHP olarak diyoruz ki: yerli ve milli olmak ithalat lobilerine değil, kendi üreticimize sahip çıkmaktır. Türkiye’nin gerçek gücü çiftçisinin alın teridir.

Bugün Suriye’nin yaptığı uygulama, bizim için ibretliktir. Türkiye’nin de acilen üreticisini koruyacak önlemler alması, çiftçiyi destekleyecek politikaları hayata geçirmesi gerekiyor. Biz bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız.”