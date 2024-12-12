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Sürücüler uyarıldı! Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Kara yolları ekipleri, bölgede kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Haber Merkezi
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Sürücüler uyarıldı! Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı. Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde etkili oldu.

Sürücüler uyarıldı

Kara yolları ekipleri, bölgede kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Bölgede görev yapan polis ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

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