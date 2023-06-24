Sürücülere bayram tatili trafiği uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda 30 bin 529 personelle yolların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30 bin 529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3 bin 106 saat, havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği videoda da yola çıkacak sürücülere sürüş güvenliği konusunda önerilerde bulunuldu.

TŞOF'tan uyarı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkacak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Apaydın, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'nın, okulların da tatil olduğu döneme denk gelmesi nedeniyle kara yollarındaki trafiğin daha yoğun olmasını beklediklerini bildirdi.

Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak vatandaşları uyaran Apaydın, "Bayramda yola çıkacak tüm vatandaşlarımız olası trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak her zamankinden daha dikkatli araç kullanmalı. Yola çıkmadan önce araç bakımı mutlaka yaptırılmalı. Kazalara en çok sebebiyet veren aşırı hızdan kaçınılmalı ve emniyet kemeri kesinlikle ihmal edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, tatil dönemlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarına işaret ederek, "Uzun tatillerde yaşanan trafik kazaları genellikle aşırı hız, trafik kurallarına uymamak, dinlenmeden yola çıkmak gibi ihmallerden kaynaklanıyor. Bu yıl ülke genelinde etkili olan yağışlar bayram trafiğini daha da zorlaştırabilir. Vatandaşlarımız bu bayram yola çıkarken trafik yoğunluğunu, yağışları ve güzergah üzerindeki yol çalışmalarını mutlaka göz önünde bulundurmalı." ifadelerini kullandı.

Tatilin ilk ve son günlerinde oluşacak araç yoğunluğunun göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, yoldaki asfaltın erime ihtimaline karşı güneş ışıklarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde yola çıkmamalı. Çok aç ya da çok tok şekilde direksiyon başına geçilmemeli. Araç kullanırken kesinlikle telefonla konuşulmamalı. Konsantrasyon kaybı olmaması için her üç saatte bir mola verilmeli. Bayram sevincimizin yarıda kalmaması için trafikte herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Bu vesileyle yola çıkacak vatandaşlarımız ile şoför esnafımızı daha hassas ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor, trafik kazalarının yaşanmadığı bir bayram diliyorum."

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket eden sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler ve Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde oluşan yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Dinlenme tesisleri girişleri ile otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğunun arttığı görülüyor.

Polis, yoğunluk durumuna göre sürücüleri zaman zaman Anadolu Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

D-100 kara yolunun da Bolu kent merkezi ile Bolu Batı, Bolu Doğu, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde az sayıda araç geçişi görülüyor.

Otoyolun Düzce kesiminde ise Gümüşova, Gölyaka, Beyköy, Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişinde erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

Bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. Güzergahta görev yapan polis, karayolları ve jandarma ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.