Survivor finaline çakarlı araçla giden yarışmacılara tepki yağdı, Yerlikaya açıkladı: Gereği yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TV8'de yayınlanan Survivor All Star yarışmasının finaline çakarlı araçla giden yarışmacılara ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan çalışmada araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Survivor All Star'ın yarışmacıları Sahra Işık, Damla Can ve Yağmur Banda'nın yer aldığı araçta çakar kullanılması ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepki çekti.

Sahra Işık'ın, "Çakar deyince ben" notuyla paylaştığı görüntülerin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'GEREĞİ YAPILDI-18' başlığıyla sosyal medyada yaptığı paylaşımda, çakarlı araç sürücüsüne idari para cezası yazıldığını ve araçtaki tertibatın söküldüğünü açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sivil trafik ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan “Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi” haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda; bu araç sürücünün “ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz."