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Survivor yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın 8. kattan düşen 14 yaşındaki kızı yoğun bakımda 

Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın 8. kattan düşen 14 yaşındaki kızı Azra yoğun bakımda tedavi görüyor.

Haber Merkezi
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Survivor yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın 8. kattan düşen 14 yaşındaki kızı yoğun bakımda 
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Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü. 14 yaşındaki Azra'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kazayı sosyal medya hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu, "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivor'a katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. Elimizden gelen tek şey bu abi dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

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