Survivor Yunanistan’da bacağını kaybeden yarışmacıdan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

Survivor Yunanistan’ın 13. sezonunda yarışan 22 yaşındaki Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’ndeki çekimler sırasında geçirdiği deniz kazasının ardından yapım şirketine karşı hukuki süreç başlattı. Açık denizde zıpkınla balık avladığı sırada tur teknesinin pervanesinin çarpması sonucu bacağını kaybeden Floros, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını öne sürerek mahkemeye başvurdu.

“Gerekli güvenlik önlemleri alınmadı”

Floros'un açtığı davada, program formatı gereği yarışmacıların turist teknelerinin sıkça kullandığı sularda balık avlamak zorunda bırakıldıkları iddia edildi. Floros'a göre, bu durum hem kendisinin hem de diğer yarışmacıların hayatını ciddi şekilde riske attı.

Yarışmacının mahkemeye sunduğu belgelerde, daha önceden aynı bölgede benzer kazaların meydana geldiği ve bazılarına ramak kalındığı öne sürüldü. Floros, çekimler sırasında güvenlik tekneleri, gözetmenler, koruma amaçlı belirlenmiş alanlar ve gerekli uyarıcı işaretlerin eksik olduğunu ifade etti. Bu eksikliklerin böylesi ağır bir kazanın önlenmesini imkânsız hale getirdiğini savunan Floros, “Gerekli güvenlik önlemleri alınmadı” iddiasıyla 100 milyon dolar tazminat istiyor.